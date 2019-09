BOX OFFICE पर चला 'छिछोरे' का जादू, जानें पहले दिन का कलेक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपुत की फिल्म 'छिछोरे' 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में सफलता हासिल की है. इस फिल्म में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. वहीं फिल्म में कॉमेडियन एक्टर वरुण शर्मा के अलावा नवीन शेट्‌टी, सहर्ष कुमार, ताहिर राज भसीन, तुषार पांडे और प्रतीक बब्बर भी अहम भूमिकाओं में हैं.

पहले दिन बटोरे इतने करोड़

फिल्म समीक्षक तरण आर्दश के अनुसार इस फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर कुल 7.32 करोड़ की कमाई की है. वैसे यह फिल्म अपने ओपनिंग डे पर और भी अच्चा बिजनेस कर सकती थी, लेकिन कहीं न कहीं से फिल्म 'साहो' का सीधा इंपेक्ट 'छिछोरे' की कमाई पर पड़ता दिखा है और शायद आगे भी 'साहो' बॉक्स ऑफिस पर 'छिछोरे' पर भारी ही रहेगी. बता दें, इस फिल्म को देखकर आपको अपने दोस्ती के दिन जरूर याद आ जाएंगे. वहीं फिल्म की स्टारकास्ट भी हंसा-हंसा कर लोटपोट करने के लिए काफी है. फिल्म को 'दंगल' के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है.

#Chhichhore goes from strength to strength on Day 1... Witnessed a big turnaround in evening and night shows... Word of mouth has come into play, which will translate into solid growth on Day 2 and 3... Weekend biz is sure to spring a big surprise... Fri ₹ 7.32 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) September 7, 2019