Brahmastra: हो गया कन्फर्म! दीपिका ही बनेंगी रणबीर कपूर की मां, इस वीडियो में सामने आई सच्चाई!

Brahmastra Viral Video: अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) को लेकर काफी समय से चर्चा में है. हाल ही में 'ब्रह्मास्त्र' का ओटीटी वर्जन भी रिलीज हुआ, जिसे देखकर फैंस की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा. ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म में फैंस को कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसे देखकर फैंस काफी हैरान रह गए. जी हां, पिछले काफी दिनों से कयास लगाए जा रहा था कि फिल्म में रणबीर कपूर की मां दीपिका पादुकोण बनी हैं, लेकिन हाल ही में फिल्म का एक ऐसा पार्ट सामने आया है, जिसमें साफ हो गया है कि फिल्म में रणबीर की मां दीपिका ही बनी हैं.

फिल्म में दीपिका कन्फर्म

आपको बता दें कि ओटीटी पर रिलीज हुई 'ब्रह्मास्त्र' में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ, जिससे इस बात पर मुहर लग गई है कि एक्ट्रेस फिल्म में हैं. फिल्म से उनका एक सीन भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस का चेहरा साफ दिख रहा है. गौरतलब है कि फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज किया गया था. ऐसे में जिन्होंने इसे 2d में देखा, उन्हें दीपिका नहीं दिखी. उसके बाद से ही दीपिका के फिल्म में होने की चर्चा तेज हो गई. वहीं, अब हाल ही में फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया. जिसके बाद ये बात कंफर्म हो गई. क्योंकि उसमें दीपिका दिखाई दे रहीं हैं.

Deepika padukone in and as amritha in brahmastra eagerly waiting for dev part 2@deepikapadukone #Brahmastra #Brahmastra2 #RanbirKapoor #AliaBhatt #ShahRukhKhan pic.twitter.com/y9f8EgTtzs

— SRK lovers world (@Mohan781600) November 7, 2022