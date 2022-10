Rahul Koli Dies: भारत की ओर से ऑस्कर गई फिल्म के एक्टर का 10 की उम्र में निधन, इस गंभीर बीमारी से थे पीड़ित

Last Film Show Actor Died: भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में भेजी गई फिल्म 'चेलो शो (Chhello Show)' यानी द लास्ट फिल्म शो (The Last Film Show) के चाइल्ड स्टार राहुल कोली का 10 साल की उम्र में निधन (Rahul Koli Dies) हो गया है. राहुल कोली की मौत ल्यूकेमिया बीमारी (Leukaemia) से 2 अक्टूबर को अहमदाबाद के एक कैंसर अस्पताल में हो गई. राहुल के परिवार ने गुजरात के जामनगर के पास अपने पैतृक हापा गांव में सोमवार को उनके लिए प्रार्थना सभा की.

ऑटो चलाते हैं राहुल कोली के पिता

राहुल कोली (Rahul Koli) के पिता रामू ऑटो रिक्शा चलाते हैं और बेटे के निधन से काफी दुखी हैं. राहुल के पिता ने बताया, 'वह बहुत खुश था और अक्सर मुझसे कहता था कि 14 अक्टूबर (फिल्म की रिलीज की तारीख) के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वह उससे पहले हमें छोड़ गया.'

राहुल के 13वीं के दिन रिलीज होगी फिल्म

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल कोली (Rahul Koli) की फिल्म 'चेलो शो (Chhello Show)' यानी द लास्ट फिल्म शो (The Last Film Show) 14 अक्टूबर को उनकी 13वीं के दिन रिलीज हो रही है. गुजराती में इसे 'टर्मू' कहा जाता है, जिसमें निधन के बाद की रस्में निभाई जाती हैं.

12 दिन पहले एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए भेजी गई थी फिल्म

अभी 12 दिन पहले ही फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) द्वारा इस गुजराती भाषा की फिल्म को 95वें एकेडमी अवॉर्ड (95th Academy Awards) में भारत की तरफ से भेजा गया था. 'चेलो शो (Chhello Show)' यूएस बेस्ड डायरेक्टर पैन नलिन उर्फ नलिन पांड्या की सेमी बायोग्राफिकल फिल्म है, जिसमें उनके सौराष्ट्र में बिताए बचपन से लेकर अब तक की जर्नी को दिखाया गया है.

फिल्म में इस रोल में राहुल कोली

राहुल कोली (Rahul Koli) ने फिल्म में एक रेलवे सिग्नलमैन के बेटे और मुख्य किरदार समय के करीबी दोस्त मनु (Manu) की भूमिका निभाई है. फिल्म में छह चाइल्ड एक्टर हैं और सभी फिल्म के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. फिल्म निर्माता नलिन ने कहा कि राहुल की मौत से फिल्म से जुड़े सभी लोगों को गहरा सदमा लगा है. हम परिवार के साथ थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. बता दें कि राहुल ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया (Leukaemia) से पीड़ित होने के बाद अहमदाबाद के गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान (GCRI) में पिछले चार महीने से इलाज करा रहे थे.

शूटिंग खत्म होने के बाद बीमारी का पता चला

शूटिंग खत्म होने के बाद राहुल कोली (Rahul Koli) के परिवार को बीमारी के बारे में पता चला. उन्हें शुरू में हल्का बुखार था और दवा के बावजूद यह बुखार ठीक नहीं हो रहा था. राहुल ने रविवार (1 अक्टूबर) को नाश्ता किया और फिर बुखार आने के बाद तीन बार खून की उल्टी की. राहुल तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े थे.

राहुल की मौत के बाद उनके पिता ने बताया कि मेरा बच्चा नहीं रहा, लेकिन हमारा परिवार 14 अक्टूबर को उसकी अंतिम रस्में करने के बाद एक साथ फिल्म देखेगा. उनके पिता ने कहा कि हम गरीब हैं, लेकिन उसका सपना हमारे लिए सब कुछ था. हमें उसके इलाज के लिए मुझे अपना रिक्शा बेचना पड़ा. जब फिल्म क्रू को पता चला कि हमने क्या किया, तो उन्होंने हमें रिक्शा वापस करा दिया.

