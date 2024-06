कांग्रेस नेता ने शाहरुख खान से लगाई गुहार, VIDEO शेयर कर बोलीं- गोवा आके बीमार गुरु से मिलें...

Congress Leader Appeal To Shah Rukh Khan: बॉलीवुड से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी लाडली सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों के फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता ज़रिता लैतफलांग ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर शाहरुख खान से एक अपील की है. उन्होंने सुपरस्टार से उनके बीमार पूर्व शिक्षक एरिक डिसूजा से मिलने का आग्रह किया.

साथ ही कांग्रेस नेता ने एक्टर को उनके बिगड़ती हेल्थ के बारे में बताया. ज़रिता ने साथ में एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने एरिक की हालत को बिगड़ता हुआ बताते हुए शाहरुख से गोवा आने उनसे मिलने का आग्रह किया. वीडियो में कांग्रेस नेता एरिक को शाहरुख का गुरु बता रहे हैं. वीडियो कांग्रेस नेता कहते हैं, 'कृपया कुछ मिनट निकालकर उनसे मिलने आएं. गोवा, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है. ये सिर्फ एक घंटे की उड़ान है. उनकी तबीयत असल में बिगड़ रही है और वे अब बोल नहीं सकते'.

This feels like my final plea, my last attempt to reach out to @iamsrk to humbly request his presence by the side of Brother Eric S D'Souza. Each day, Brother 's health weakens, his condition worsening with every passing moment. Mumbai, just an hour away by flight, holds the… pic.twitter.com/9HaCjp5gLv

— Szarita Laitphlang,ज़रिता लैतफलांग (@szarita) June 14, 2024