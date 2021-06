Dilip Kumar Health Update: दिग्गज एक्टर को हुआ Bilateral Pleural Effusion, ऑक्सीजन लेवल भी गिरा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. यह जानकारी खुद उनके ट्विटर अकाउंट से दी गई है. उनके फैंस यह खबर जानकर थोड़ा परेशान हो गए हैं. अब उनकी सेहत को लेकर हेल्थ अपडेट आया है. खबर आ रही है कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है.

ईटाइम्स की खबर के मुताबिक दिलीप कुमार (Dilip Kumar) बाइलिटरल प्ल्यूरल इफ्यूजन (bilateral pleural effusion) से जूझ रहे हैं जिसका मतलब है कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया है. डाक्टर्स का कहना है कि दिलीप कुमार (Dilip Kumar) अभी वेंटिलेटर पर नहीं हैं और इसके साथ ही उन्हें आईसीयू में भी नहीं रखा गया है. अभी तो स्थिति ठीक है, लेकिन उम्र को देखते हुए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते.

डॉक्टर ने बताया है कि दिलीप कुमार (Dilip Kumar) को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था. लेकिन उनकी हालत में सुधार है. डॉक्टर्स का मानना है कि अगर उन्हें आईसीयू में नहीं रखा जाता है तो वो दो से तीन दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे. आपको बता दें, दिलीप कुमार (Dilip Kumar) पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती हुए थे और दो दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था.

इससे पहले दिलीप कुमार (Dilip Kumar Twitter) के ट्विटर से सायरा बानो ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि दिलीप साहब को रुटीन चेकअप के लिए नॉन कोविड पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उन्हें पिछले कई दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी. हिंदुजा अस्पताल में डॉ. नितिन गोखले की टीम उनकी देखभाल कर रही है. इसके साथ ही सायरा बानो ने फैन्स से अपील की थी कि साहब के लिए प्रार्थना करते रहिए और आप भी सुरक्षित रहिए.

Dilip Sahab has been admitted to non-Covid PD Hinduja Hospital Khar for routine tests and investigations. He’s had episodes of breathlessness. A team of healthcare workers led by Dr. Nitin Gokhale is attending to him.

Please keep Sahab in your prayers and please stay safe.

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) June 6, 2021