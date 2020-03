Entertainment News: Nimmi के निधन पर भावुक हुए Dilip Kumar और Saira Banu, गुजरे दौर को किया याद

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) और अभिनेत्री सायरा बानो (Saira Banu) ने अभिनेत्री निम्मी (Nimmi) के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि उनके निधन से उन्हें व्यक्तिगत क्षति की अनुभूति हो रही है. निम्मी का निधन बुधवार शाम शहर में स्थित उनके आवास में हुआ. वह 88 साल की थीं और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. गुरुवार दोपहर को उनका अंतिम संस्कार किया गया.

दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जो कुछ इस प्रकार है, "सायरा बानो खान की तरफ से संदेश : दिलीप साहब और मैं हमारी प्यारी निम्मी जी के निधन से व्यक्तिगत क्षति की गहरी अनुभूति का एहसास कर रहे हैं. निम्मी जी मुझसे बड़ी थीं. दिलीप साहब से हमेशा उनका करीबी रिश्ता रहा है और मैं हमेशा हाथ से लिखे गए उनके उर्दू के खूबसूरत, महत्वपूर्ण खतों की आदी रही हूं."

Message from Saira Banu Khan: Dilip Sahab and I are feeling a deep sense of personal loss at the passing away of our beloved #Nimmi ji

#Nimmi ji was my elder. She had always maintained close contacts with Sahab and I through her beautiful, loving, prolific, hand-written personal letters in Urdu.

#Nimmi ji spent good time with my mother #NaseemBanu and through my mother and my husband, I built a bond with her. Such stalwarts are rare. Nimmi ji will be missed. May Allah bless her with Jannat. I have tears in my eyes as I am dictating this to @faisalmouthshut

