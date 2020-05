सोशल मीडिया पर उड़ी Naseeruddin Shah की तबीयत बिगड़ने की खबर, बेटे विवान को आना पड़ा सामने

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) की तबीयत खराब होने की बात अचानक सोशल मीडिया पर आने लगी, जिसमें कहा जा रहा था कि अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बीमार हैं. इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जिसके बाद उनके फैंस परेशान हो गए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने लगे.

विवान शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी

नसरुद्दीन शाह के भाई जमीरउद्दीन शाह ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वह पूरी तरह से ठीक हैं. ये हमारे दुश्मन हैं जो गलत संदेश फैला रहे हैं. मैं अपने भाई से रोज बात करता हूं और यह खबर झूठी और नुकसानदेह है." उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर उड़ी यह अफवाह वाकई गलत निकली. वहीं, नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह ने इस खबर की पुष्टि की और कहा कि उनके पिता अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बिल्कुल स्वस्थ हैं. वह अस्पताल में नहीं बल्कि अपने घर में हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

All well everyone! Baba's just fine. All the rumours about his health are fake. He's keeping well Praying for Irfan Bhai and Chintu ji. Missing them a lot. Deepest condolences to their families. Our hearts go out to all of them. It's a devastating loss for all of us

— Vivaan Shah (@TheVivaanShah) April 30, 2020