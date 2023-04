Miss India 2023 के विनर्स का हुआ अनाउंसमेंट, इन तीन हसीनाओं के सिर पर सजा ताज, मार ले गईं बाजी

Femina Miss India 2023 Winners: ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai), सुष्मिता सेन (Sushmita Sen), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), दीया मिर्जा (Dia Mirza), नेहा धूपिया (Neha Dhupia)... लिस्ट बहुत लंबी है. अगर आप सोच रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेज हैं जिनका सफर मिस इंडिया ब्यूटी पैजेंट के जरिए शुरू हुआ, वो हसीनाएं जिन्होंने पहले अपनी खूबसूरती से लोगों के दिल पर झंडे गाड़े और फिर अपनी एक्टिंग से! इनकी बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली रात, मिस इंडिया के इस साल के एडिशन का फिनाले होस्ट किया गया और ऐलान हुआ कि 2023 में मिस इंडिया का ये प्रतिष्ठित ताज किसे मिला है. आइए नजर डालते हैं फेमिना मिस इंडिया 2023 के तीनों विनर्स पर...

कल रात Miss India 2023 के विनर्स का हुआ अनाउंसमेंट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अप्रैल, 2023 की रात को मुंबई नहीं बल्कि असम में मणिपुर के इम्फाल शहर के खुमान लांपक (Khuman Lampak) इनडोर स्टेडियम में फेमिना मिस इंडिया 2023 का फिनाले (Femina Miss India 2023 Finale) आयोजित किया गया. 30 स्टेट विनर्स ने इस मिस इंडिया के ताज के लिए जी जान लगा दी और कई राउंड्स के बाद जूरी के फैसले पर विनर्स का ऐलान हुआ.

इन तीन हसीनाओं के सिर पर सजा ताज

फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स 2002 एंड मेंटर नेहा धूपिया, बॉक्सिंग स्टार लाइश्राम सरिता देवी, कोरियोग्राफर टेरेंस लूइस, राइटर-फिल्म डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी और डिजाइनर्स रॉकी स्टार और नम्रता जोशीपुरा इस साल के जूरी मेम्बर्स थे. आखिरी राउंड में जजेस के सवालों का कॉन्फिडेंटली जवाब देने के बाद राजस्थान की नंदिनी गुप्ता (Nandini Gupta) को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 (Femina Miss India World 2023 Nandini Gupta) क्राउन पहनाया गया. फर्स्ट रनर्स अप (Femina Miss India 2023 First Runners Up) दिल्ली की श्रेया पूनजा (Shreya Poonja) रहीं और मणिपुर की स्ट्रेला लुवांग (Thounaojam Strela Luwang) इस साल की सेकेंड रनर्स अप (Femina Miss India 2023 Second Runners Up) हैं.

इस खास शाम को मनीष पॉल (Maniesh Paul) और भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) ने होस्ट किया और इसमें अनन्या पांडे (Ananya panday) और कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने लाइव परफॉर्मेंस भी दी.

