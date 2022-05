Sidhu Moosewala Death: अजय देवगन से लेकर कपिल शर्मा तक, सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर फिल्म इंडस्ट्री ने जताया शोक

Sidhu Moosewala Death: कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के निधन पर फिल्म और संगीत जगत की हस्तियों ने रविवार को शोक प्रकट किया. पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने 27 वर्षीय मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी. इससे एक दिन पहले पंजाब सरकार ने गायक को मिला सुरक्षा हटा दी थी.

अजय देवगन ने जताया दुख

गायक सिद्धू मूसेवाला के निधन पर शोक जताते हुए फिल्म अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने ट्वीट किया कि वो मूसेवाला के निधन से स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा, ‘वाहेगुरु उनके प्रियजनों को दुख की इस घड़ी में ताकत दें. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. अब भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है.'

Stunned by the shocking death of #SidhuMoosewala. May Waheguru give his loved ones strength in their hour of grief. RIP departed soul Still trying to wrap my head around this one. pic.twitter.com/voGupsgZ2B — Ajay Devgn (@ajaydevgn) May 29, 2022

गायिका ऋचा चड्ढा ने किया ट्वीट

वहीं, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया कि वो इस हत्या से ‘स्तब्ध, निशब्द’ हैं. उन्होंने कहा, ‘बहुत दुखद. शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता. उनकी मां के बारे में सोच रही हूं. बच्चे को खोना इस दुनिया में सबसे खराब दुख है.’

Numb, shocked at the murder of #SiddhuMoosewala Too sad. No words will be enough. Thinking of his mother… worst kind of pain in the world to lose a child. Jatt da muqabla dass mainu kitthe hai ? — RichaChadha (@RichaChadha) May 29, 2022

कपिल शर्मा ने जताया शोक

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने ट्विटर पर कहा कि मूसेवाला 'एक महान कलाकार और एक बेहतरीन व्यक्ति थे.' शर्मा ने कहा, 'सतनाम वाहे गुरु. बेहद चौंकानेवाली और दुखद घटना, एक महान कलाकार और एक बेहतरीन व्यक्ति, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे.'

Satnam shri waheguru very shocking n very sad, a great artist n a wonderful human being, may god give the strengths to his family #sidhumoosewala pic.twitter.com/hfMDxxxBRt — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) May 29, 2022

विशाल ददलानी और करण कुंद्रा ने किया याद

संगीतकार विशाल ददलानी ने मूसेवाला को एक वास्तविक आधुनिक कलाकार बताया और कहा कि उनके साहस और विरासत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. अभिनेता करण कुंद्रा ने ट्वीट किया, 'पंजाब से दुखद समाचार है. सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को भगवान शांति दे. आक्रोशित और दुखी हूं.'

हिमांशी खुराना और हर्षदीप कौर ने जताया दुख

अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने लिखा कि गायक की मौत की खबर सुनकर उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे. संगीतकार अरमान मलिक ने ट्वीट किया कि वो स्तब्ध हैं. गायिका हर्षदीप कौर ने ट्वीट किया, 'दुखद खबर. सिद्धू मूसेवाला के बारे में जानकर स्तब्ध रह गई. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.'

Kise da jawaan dhee ya putt es duniya toh chala jaave, es toh vadda dukh koi nhi ho sakda duniya te. Waheguruji mehar kareyo #sidhumoosewala — Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) May 29, 2022

शहनाज गिल ने जताया शोक

मशहूर टीवी होस्ट रणविजय सिंह ने इसे हैरान करने वाली खबर बताया और कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मूसेवाला नहीं रहे. शहनाज गिल ने लिखा, 'किसी का बेटा इस दुनियां से चला जाए, तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता. वाहे गुरु जी मेहर करें.'