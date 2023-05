Gauri Khan Book Launch: पत्नी गौरी खान के बुक लॉन्च पर स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे शाहरूख खान, स्टार जोड़ी पर फैंस ने लुटाया प्यार!

My Life in Design by Gauri Khan Book Launch: बॉलीवुड के सबसे फेमस और खूबसूरत स्टार कपल्स में से एक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और गौरी खान (Gauri Khan) हैं. शाहरुख और गौरी खान को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया और वजह काफी ज्यादा खास थी. बता दें कि स्टार वाइफ और इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम 'माइ लाइफ इन डिजाइन' (My Life in Design) है; मौका इसी किताब के लॉन्च का था जो उनके पति शाहरुख खान ने किया. शाहरुख खान और गौरी खान इस बुक लॉन्च इवेंट के लिए काफी स्टाइलिश लुक में पहुंचे और इस इवेंट में 'बादशाह' ने अपने घर की कई बातें और आदतें सबके साथ शेयर की. आइए नजर डालते हैं...