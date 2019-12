'घरौंदा' में उम्रदराज मर्द और युवा कन्या का प्रेम पर्दे पर सहजता से श्रीराम लागू ही दिखा पाए

नई दिल्ली : बॉलीवुड के वयोवृद्ध अभिनेता डॉ. श्रीराम लागू (Shriram Lagoo) का मंगलवार की देर शाम यहां के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में अंतिम सांस ली. श्रीराम लागू के निधन पर ऋषि कपूर ने लिखा- श्रद्धांजलि, सबसे सहज कलाकारों में शामिल डॉ. श्रीराम लागू हमें छोड़कर चले गए. उन्होंने कई फिल्में कीं लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 25-30 सालों में उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला. वो पुणे में रिटायर्ड जीवन बिता रहे थे. डॉ. साहब आपको बहुत प्यार.

R I P. One of the most natural spontaneous actors, Dr. Shreeram Lagoo sahab leaves us. Did several films way back. Unfortunately never got to work with him in the past 25/30 years. He had a retired life in Pune. Love you Dr. Sahab. pic.twitter.com/H8mESIX1kv

