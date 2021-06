नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज‍िले के लोनी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) मुश्किल में फंस गई है. एडवोकेट अमित आचार्य ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में स्वरा भास्कर के अलावा अरफा खानम शेरवानी,आसिफ खान, ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अभी इस मामल में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस खबर के सामने आने के बाद स्वरा भास्कर का एक मजेदार ट्वीट वायरल हो रहा है.

इस बीच एक्‍ट्रेस स्‍वरा भास्‍कर (Swara Bhaskar) अपने सोशल मीडिया पर अब भी लगातार एक्टिव द‍िख रही हैं. स्‍वरा ने अपने ताजा ट्वीट में अपने हालात बयां करते हुए ल‍िखा है कि 'भव‍िष्‍य उज्‍जवल नहीं लग रहा है...'

It’s 5:40am.. I’ve literally cooked Maggie surreptitiously in the dark, and am now eating it out of the same bartan sitting on the floor. The future does not look bright! #insomnia pic.twitter.com/MauTspjSBm

