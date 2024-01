Devara First Glimpse: 'देवरा' की पहली झलक मिलेगी इस दिन, Jr NTR ने शेयर किया पोस्टर

Devara First Glimpse: 'देवरा' जूनियर एनटीआर की कोरटाला शिवा के साथ आने वाली फिल्म 2024 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. फिल्म में जान्हवी कपूर, सैफ अली खान, प्रकाश राज, शाइन टॉम चाको और कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. हाल के दिनों में फिल्म की पहली झलक की रिलीज डेट नजदीक होने को लेकर कई अफवाहें सामने आई हैं, लेकिन अब फिल्म के एक्टर जूनियर एनटीआर ने पहली झलक की रिलीज की तारीख का खुलासा कर दिया है.

नंदामुरी बालकृष्ण ने एक मीडिया बातचीत में पुष्टि की थी कि जैसे ही निर्माता वीएफएक्स से संतुष्ट होंगे, रिलीज की तारीख की घोषणा की जाएगी. इसके अलावा संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर ने टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर साझा की थी.

जूनियर एनटीआर ने शेयर किया नया पोस्टर

प्रतिभाशाली टॉलीवुड अभिनेता जूनियर एनटीआर शिव कोराटाला द्वारा निर्देशित देवारा: भाग 1 में दिखाई देंगे. पैन इंडियन फिल्म में जान्हवी कपूर लीड एक्ट्रेस के रूप में हैं. यह फिल्म 5 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जूनियर एनटीआर ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें ऐलान किया गया है कि 'देवरा' की पहली झलक 8 जनवरी, 2024 को सामने आएगी. अब प्रशंसक बेसब्री से झलक के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

Can’t wait for you all to experience the glimpse of #Devara on Jan 8th. pic.twitter.com/RIgwmVA6e0

అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! Wishing you all a very Happy New Year.

पहला पार्ट होगा 5 अप्रैल को रिलीज

वहीं, फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी फिल्म का पोस्टर जारी किया है और इस बात की जानकारी दी है. साथ ही उन्होंने बताया है कि फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ सैफ अली खान और जान्हवी कपूर भी हैं. इस पोस्ट में बताया गया है कि फिल्म का पहला पार्ट 5 अप्रैल 2024 को आ रहा है. इसका मतलब है कि फिल्म दो भागों में बन रही है.

NTR JR - SAIF ALI KHAN - JANHVI KAPOOR: ‘DEVARA’ GLIMPSE ON 8 JAN… After the #Blockbuster success of #RRR, #NTRJr will be seen next in #Devara… Here’s the #NewPoster… #DevaraGlimpse unveils on 8 Jan 2024.

Directed by #KoratalaSiva, the film also features #SaifAliKhan and… pic.twitter.com/hWVpm4HVd8

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 1, 2024