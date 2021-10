दिग्गज एक्टर Yusuf Husain का हुआ निधन! इंडस्ट्री को फिर लगा सदमा

नई दिल्ली: प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता यूसुफ हुसैन (Yusuf Husain) ने आज सुबह अंतिम सांस ली. फिल्म निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने सोशल मीडिया पर अपने ससुर के लिए एक इमोशनज नोट शेयर किया और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. उनकी मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

हंसल मेहता ने लिखा, 'मैंने शाहिद के 2 शेड्यूल पूरे किए थे. और हम फंस गए थे. मैं परेशान था. एक फिल्म निर्माता के रूप में मेरा अस्थिर सा करियर लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया था. वह मेरे पास आए और कहा कि मेरे पास एक रकम जमा है और अगर तुम इतने परेशान हो तो यह मेरे किसी काम की नहीं है. उन्होंने एक चेक लिखा. शाहिद पूरी हो गई. वह यूसुफ हुसैन थे. मेरे ससुर नहीं बल्कि एक पिता. वह जीवन थे.'

हंसल ने आगे लिखा, 'अगर जीवन को स्वयं एक रूप में सामने आना हो तो आज वह रूप दुनिया से चला गया है. स्वर्ग में उन सभी महिलाओं को याद दिलाने के लिए कि वे 'दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की' हैं और सभी पुरुष हैं 'हसीन नौजवान' हैं. और फिर एक तेजी से आती आवाज 'लव यू लव यू लव यू' के साथ सब खत्म करने के लिए. यूसुफ साब मैं इस नए जीवन के लिए आपका आभारी हूं. मैं आज सचमुच अनाथ हूं. जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा. मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी. मेरी उर्दू टूटी रहेगी. और हां - लव यू लव यू लव यू!'

एक्टर मनोज बाजपेयी, पूजा भट्ट, संजय गुप्ता, अभिषेक बच्चन और अन्य ने भी दुख की इस घड़ी में हंसल और पत्नी सफीना हुसैन के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं.

यूसुफ हुसैन ने कई दशकों तक हिंदी टेलीविजन और फिल्म उद्योग में काम किया. उन्होंने कई परियोजनाओं में विभिन्न चरित्र भूमिकाएं निभाईं. उनकी यादगार फिल्मों में रईस, धूम 2, दिल चाहता है, राज, हजारों ख्वाइशें ऐसी, धूम, शाहिद, ओह माय गॉड, कृष 3, दबंग 3, द ताशकंद फिल्म्स, जलेबी शामिल हैं.

You will always be missed Yusuf Saab. Malavli will never be the same without your benevolent presence.



Rest in peace and keep spreading the cheer.



My deepest condolences to Safeena, Rianna, Kimaya and Hansal.#RIPYusufHussain pic.twitter.com/hFJa2boY2Q — Sanjay Gupta (@_SanjayGupta) October 30, 2021