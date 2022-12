Happy New Year 2023: 'पंचायत 3' से लेकर 'हीरा मंडी' तक, इस वेब सीरीज का हो रहा बेसब्री से इंतजार; क्या उम्मीदों पर उतर पाएंगी खरा

New Web Series to Release in 2023: साल 2022 में ओटीटी का जलवा कायम रहा है, अब इंतजार है तो साल 2023 में रिलीज होने वाली वेब सीरीज का. नया साल कई नई कहानियां लेकर आने वाला है, ऐसे में दर्शकों को अपनी पसंदीदा कैरेक्टर्स और एक्टर्स की नई वेब सीरीज का बेसब्री से इंतजार है. आइए, यहां जानते हैं साल 2023 में कौन-कौन सी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं.

फैमिली मैन 3: मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपयी का एक बार फिर से जलवा देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीरीज के सीजन 3 की शूटिंग साल 2023 में शुरू होने वाली है. इस सीजन में कोरोना महामारी को बतौर कॉन्सेप्ट लिया गया है.

मिर्जापुर 3: कालीन भैया और गुड्डू की कहानी एक बार फिर नए मसाले के साथ जल्द दर्शकों के लिए रिलीज होने वाली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब यह पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है.

ये काली-काली आंखें: श्वेता त्रिपाठी, आंचल सिंह और ताहिर राज भसीन की वेब सीरीज काली काली आंखों के दूसरे सीजन का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. लोग जानना चाहते हैं कि क्या ताहिर का किरदार अपनी पत्नी को मारने में कामयाब होता है या फिर कुछ नया ट्विस्ट आता है.

पंचायत सीजन 3: पंचायत सीजन 3 में विनोद का किरदार सोशल मीडिया पर पूरे साल सुर्खियां बटोरता रहा. वहीं सीजन 2 में रिंकी और सचिव जी की लवस्टोरी का रंग परवान चढ़ता दिखता है. लेकिन सचिव जी का ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे में अब इस लवस्टोरी का क्या होगा, यह सीजन 3 में ही देखने को मिलने वाला है.

हीरा मंडी: संजय लीला भंसाली अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी से ओटीटी पर कदम रखने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली हीरा मंडी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं.

इंडियन पुलिस फोर्स: सिद्धार्थ मल्होत्रा वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स से डेब्यू करने जा रहेहैं . इश वेब सीरीज में वह एक निडर पुलिस अफसर के किरदार में दिखाई देंगे.

Farzi: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर भी वेब सीरीज फर्जीा से ओटीटी डेब्यू करने जा रहे हैं. साल 2023 में फर्जी की रिलीज होने जा रहे हैं.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं