मुंबई की बारिश बनी बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के लिए परेशानी का सबब, काम हुआ ठप्प

नई दिल्ली: अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना फैमिली वेकेशन के लिए बिल्कुल तैयार थे. रणदीप हुड्डा यहां पहली बार आए अपने अंकल के साथ मुंबई की सैर कर रहे थे. काम के सिलसिले से दिल्ली गईं कृति सैनन भी मुंबई लौटीं, लेकिन इन सबके उत्साह पर मुंबई में हुई भारी बारिश ने पानी फेर दिया. कुछ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज को बारिश में सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा तो कुछ को विमानों के रूट बदलने से परेशानी हुई. इनमें से कुछ ऐसे भी सेलेब्रिटीज हैं जिन्होंने इस दौरान सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की.

अभिनेत्री सोनम के.आहूजा ने ट्विटर पर पूछा कि क्या मुंबई एयरपोर्ट खुला हुआ है? उनके सवाल का कई लोगों ने जवाब दिया. उनमें एक रकुलप्रीत भी थीं.

Can anyone tell me if the airport is open? @mybmc @MumbaiPolice @BOMairport

एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना ट्विंकल और अक्षय और उनकी बेटी नितारा को भी करना पड़ा.

The captain was better off commandeering a ship than an aircraft last night, planes skidding, runways flooded and we all sailed back home #DisableAirplaneMode

फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप भी सोमवार को मुंबई की सड़कों पर चार घंटे फंसे रहे. उन्होंने बताया, 'तीन घंटे ट्रैफिक में और अभी भी गंतव्य से एक घंटे की दूरी पर और 54 मिनट के बाद, मैं अभी भी एक घंटे की दूरी पर हूं.'

Mumbai is submerged despite Aarey Milk Colony and the Mangroves being intact!

Now imagine the situation when both are destroyed for Metro/Coastal Road.

Scared? Yes, we should be!!! #MumbaiRains

