फिल्म 'लक्ष्य' को याद कर इमोशनल हुए ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर, रिलीज को हुए 15 साल

नई दिल्ली: पुराने दिन याद करके वैसे तो हम सभी इमोशनल हो जाते हैं लेकिन अगर वह दिन कुछ ऐसा हो जिसने आपके जीवन में बड़ा बदलाव किया हो, तब तो यह दिन ज्यादा खास हो जाती है. मंगलवार को ऐसा ही कुछ हुआ हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ. फिल्म 'लक्ष्य' के 15 साल पूरे होने पर इसके प्रमुख अभिनेता ऋतिक रोशन मंगलवार को भावनात्मक हो गए. ऋतिक ने कहा कि इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने एक कलाकार के तौर पर खुद को दोबारा खोजा था.

ऋतिक ने ट्वीट किया, "यह फिल्म मेरे लिए खुद को फिर से खोजने की सुंदर कहानी है. लक्ष्य ने एक अभिनेता के तौर पर मुझे खुद को फिर से तलाशने का मौका दिया. इस फिल्म के माध्यम से मुझे फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी जैसे बहुत अच्छे दोस्त मिले."

A beautiful story of self discovery that touched my life in many ways. Lakshya resonated with my phase of self discovery as an actor. It gave me a friendship of a decade and half with @FarOutAkhtar & @ritesh_sid. (1/2) https://t.co/gSbgOjl5zq

