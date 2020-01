CAA और NRC के विरोध में पूजा भट्ट ने कहा- 'यह मेरे घर को बांटता है'

नई दिल्ली: एनआरसी (NRC) और सीएए (CAA) के खिलाफ देशभर में कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है. जिस तरह दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो उसी तरह मुंबई में भी महिलाएं आगे आई हैं. सीएए को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं इस मामले पर बॉलीवुड भी दो धड़ों में बंट गया है. बॉलीवुड सेलेब्स भी खुलकर अपनी बात सामने रखते नजर आ रहे हैं. इसी बीच मुंबई में हुए एक कार्यक्रम में एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने भी सीएए और एनआरसी पर खुलकर अपनी बात रखी.

Pooja Bhatt in Mumbai y'day: I implore our leaders to listen to the voices that have risen in the country. The women in India,at Shaheen Bagh&Lucknow...we'll not stop until we are heard loud&clear.I'd implore people to speak up more. I don't support CAA&NRC as it divides my house pic.twitter.com/Hm3TlJ3AdT

