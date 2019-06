जाह्नवी कपूर के साथ जमी कार्तिक आर्यन की जोड़ी, 'दोस्ताना 2' से करेंगे धमाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के बिगेस्ट फिल्ममेकर करण जौहर ने 2008 की प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर सुपरहिट फिल्म 'दोस्ताना' की रीमेक 'दोस्ताना 2' का ऐलान करके बी टाउन में हंगामा मचा दिया है. 'दोस्ताना' के रिलीज होने के ग्यारह साल बाद, अब इस फ्रेंचाइजी को आगे ले जाया जा रहा है. लेकिन इस बार प्रियंका की जगह जाह्नवी कपूर नजर आने वाली हैं वहीं दो में से एक एक्टर होंगे कार्तिक आर्यन.

रही बाद दूसरे हीरो की तो अब तक करण को इस स्टार की तलाश जारी है. वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर, तारा सुतारिया और अनन्या पांडे को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बैनर का नया कलाकार और संभावित स्टार कौन होगा! वहीं फिल्म को लेकर रोचक खबर यह है कि जहां पिछली फिल्म का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया था वहीं अब करण ने इस बार यह जिम्मेदारी कॉलिन डी कुन्हा को दी है.

