Janhvi Kapoor और Sara Ali Khan थीं इन दो भाइयों की गर्लफ्रेंड, Karan Johar के खुलासे से उड़ गया हसीनाओं का रंग

Koffee with Karan 7: करण जौहर (Karan Johar) अपने विवादित शो 'कॉफी विद करण' (Koffee with Karan 7) के सातवें सीजन के साथ वापस आ गए हैं. शो के दूसरे एपिसोड में सारा अली खान (Sara Ali Khan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने काउच की शोभा बढ़ाई. खैर हर कोई जानता था कि जब करण जौहर टेबल के दूसरी तरफ होते हैं तो जमकर गपशप के साथ-साथ कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं. इस बार भी कुछ अलग नहीं था. चिट-चैट के दौरान, करण जौहर ने खुलासा किया कि जान्हवी और सारा ने एक बार दो भाइयों को डेट किया था.

करण जौहर ने किया खुलासा

आपको बता दें कि अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही जान्हवी कपूर और सारा अली खान के बीच गहरी दोस्ती है. दोनों के साथ बातचीत करते हुए, करण ने ये कहते हुए शुरुआत की- 'मैं आज आपकी दोस्ती के लेवल को नहीं जानता. लेकिन मुझे याद है कि आप दोनों पहले दो भाइयों को डेट कर चुकी हैं'. करण की बात ने दोनों स्टार्स को हैरानी में डाल दिया क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि करण नेशनल टेलीविजन पर उनके छिपे हुए रिश्ते का खुलासा कर देंगे.

for everyone whose wondering which brother duo janhvi and sara dated, it’s these two brothers called veer (sara) and shikhar (janhvi) pahariya, both maternal grandsons of the former chief minister of maharashtra! THANK ME LATER #KoffeewithKaranSeason7 pic.twitter.com/X1dO9uxgyn

