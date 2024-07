'नाजी जर्मनी में...', अब किस बात पर भड़क गए जावेद अख्तर?

Javed Akhtar Tweet Viral: हिंदी सिनेमा के दिग्गज राइटर्स में शुमार जावेद अख्तर अपनी दमदार लेखनी के साथ-साथ बेबाक बोल के लिए भी पहचाने जाते हैं. जावेद अख्तर राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर बात करते हैं. हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar ) ने यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर पुलिस के निर्देशों पर अपने विचार रखे हैं. जावेद अख्तर ने अपने ट्वीटर पर पुलिस के निर्देशों और फैसले की तुलना नाजी जर्मनी से की है.

जावेद अख्तर का ट्वीट हुआ वायरल

जावेद अख्तर (Javed Akhtar Twitter) ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्वीटर) पर लिखा- 'मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि निकट भविष्ट में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्तरां और यहां तक कि वाहनों पर मलिक का नाम प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए, क्यों? नाजी जर्मनी में वह केवल विशेष दुकानों और घरों पर निशान बनाते थे.' जावेद अख्तर का यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है, औऱ कई लोग राइटर-गीतकार का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई उनकी आलोचना भी कर रहे हैं.

Muzaffarnagar UP police has given instructions that on the route of a particular religious procession in near future all the shops restaurants n even vehicles should show the name of the owner prominently and clearly . Why ? . In Nazi Germany they used to make only a mark on…

