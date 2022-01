KRK ने दीपिका पादुकोण की उड़ाई खिल्ली, बोले- गहराइयां का ट्रेलर देखने के बाद...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों अपनी नई फिल्म 'गहराइयां' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिसमें दीपिका के साथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए. ट्रेलर को बहुत पसंद किया जा रहा है, लेकिन कमाल आर खान उर्फ केआरके (KRK) ने फिल्म के ट्रेलर को लेकर दीपिका पादुकोण की खिल्ली उड़ाई है.

केआरके (KRK) ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर का नाम भी लिया है. उन्होंने लिखा, रणबीर कपूर ने 'गहराइयां' का ट्रेलर देखकर खुद से कहा होगा कि थैंक्यू ऊपर वाले! बचा लिया दीपू के साथ ब्रेकअप कराकर. नहीं तो आज ऐसे इज्जत भरे बाजार नीलाम होती. इससे पहले केआरके ने एक ट्वीट में लिखा था, आज मुझे बेशरम लोगों की फिल्म 'गहराइयां' के ट्रेलर का रिव्यू करने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं कल इसका रिव्यू जरूर करूंगा. ये नशेड़ी-गंजेड़ी लोग कभी नहीं सुधरेंगे.'

रणवीर ने दिया था ये रिएक्शन

इससे पहले रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने 'गहराइयां' का ट्रेलर देखने के बाद पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की जमकर तारीफ की. उन्होंने दीपिका की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, मूडी, सेक्सी और इंटेंस! एक डॉमेस्टिक नॉयर? मुझे साइन अप करें! इसमें सभी मेरे पसंदीदा है, सकुन बत्रा, अनन्या पांडे, सिद्दांत चतुर्वादी, नसीर साहब और मेरी बेबी गर्ल जो फैजिलियन बक्स की तरह लग रही है.' इसके साथ ही रणवीर ने तीन फायर इमोजी भी बनाई थी.

Today I didn’t get time to review trailer of Besharam people’s film #Gehraiyaan but I will review it tomorrow for sure. These Nashedi Ganzedi people will never sudhro!

— KRK (@kamaalrkhan) January 20, 2022