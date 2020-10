Kangana Ranaut ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने का किया अनुरोध, लोगों ने कही ऐसी बात

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) अपनी खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है. देश-विदेश से लोग वहां घूमने आते हैं. घूमने तक तो ठीक है, पर अगर पर्यटक गंदगी फैलाना शुरू कर दें, तब यह एक चिंता का विषय बन जाता है. आज हर जागरुक इनसान पर्यावरण को लेकर चिंतित है. बॉलीवुड सितारे भी स्वच्छता को लेकर लोगो से अनुरोध करते रहे हैं. हाल में स्वस्छता को लेकर कंगना रनौत का एक नया ट्वीट सामने आया है.

स्वच्छता बनाए रखने की कर रही हैं गुजारिश

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपने नए ट्वीट में लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की गुजारिश कर रही हैं. कंगना ने अपने ट्वीटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में ट्वीट के साथ एक फोटो भी शेयर हुई है. इस फोटो में एक खूबसूरत वादी नजर आ रही है और घास पर जगह-जगह प्लास्टिक कचरा पड़ा नजर आ रहा है.

वह ट्वीट करती हैं, 'हिमाचल प्रदेश घूमने जरूर आएं, पर यहां-वहां प्लाष्टिक कचरा न डालें. खासकर, खाली प्लास्टिक बोतल और चिप्स के पैकेट फेंकने से बचें. यह खूबसूरत घाटी एक दिन में कचड़े के ढेर में बदल सकती है, अगर असंवेदनशील, बीमार मानसिकता के लोग यहां पहुंच जाए. कृपया ऐसा न करें.'

Come to Himachal Pardesh but don’t throw plastic around especially single used plastic like empty bottles and chips packets, this beautiful valley can be turned in to a big dumpster just in one day if couple of insensitive, ill mannered city brats reach there. Please don’t https://t.co/JxaZNqMdB1

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) October 21, 2020