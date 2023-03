Kangana Ranaut अब एक शख्स पर नहीं पूरी सभ्यता पर ही बिफरीं, बोलीं- परिवार को तबाह...!

कंगना ने वेस्टर्न कल्चर पर साधा निशाना!

कंगना रनौत (Kangana Ranaut New Film) ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी की स्विमर ने एनसीएए और ट्रांसडजेंडर स्विमर के खिलाफ कुछ बातें कही हैं. वीडियो पर रिएक्शन देते हुए कंगना रनौत (Kangana Ranaut Video) ने ट्वीट किया है. जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा 'हमें, अपनी सभ्यता के पश्चिमीकरण को रोकना ही होगा, यह सिर्फ फटे कपड़ों और हिप-हॉप को लेकर नहीं है, यह काफी गहरा बह रहा है. वेस्ट में हर तीसरा शख्स मनोरोग की दवाईयों पर है, उन्होंने परिवार की व्यवस्था खत्म कर दी है, फेमिनिज्म के नाम पर उनकी महिलाएं बिना किसी पारिवारिक और आर्थिक स्पोर्ट के बच्चे पालने में स्ट्रग्ल कर रही हैं.'

We must stop westernisation of our civilisation, it’s not just torn clothes and hip hop, it runs deeper. In the west every third person is on psychiatric medication, they sabotaged family system, in the name of feminism their women struggling to raise children without any (1/2) https://t.co/IjOmwrdt3i

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 30, 2023