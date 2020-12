'लव जेहाद' कानून का विरोध कर रहे लोगों पर भड़कीं Kangana Ranaut, शिकार हुई महिलाओं का लिया पक्ष

नई दिल्ली: एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) आज कल देश में उठ रहे हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलती हैं. कथित 'लव जेहाद' (Love Jihad) को लेकर यूपी समेत कई राज्य सरकारों की ओर से कानून बनाए जाने का कंगना ने खुल कर समर्थन किया है. इसके साथ ही कंगना रनौत ने इन कानूनों पर सवाल उठाने वालों पर हमला बोला है. कंगना ने विरोध कर रहे लोगों को अपने ट्वीट से जवाब दिया है.

कंगना रनौत ने ट्वीट में कही ये बात

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट में लिखा, 'हर दिन हम इस तरह के केस सुनते हैं. आखिर कुछ लोगों को लव जेहाद के खिलाफ कानून से दिक्कत क्या है. यदि यह लव मैरिज है और मान लीजिए कि पहचान उजागर होने के बाद भी दोनों खुश हैं तो ये दोनों के लिए ठीक है, लेकिन अगर महिला खुद को ठगा हुआ महसूस करती है तो फिर वह कैसे न्याय के लिए गुहार लगाएगी?'

Everyday we hear about many cases like these,don’t get why some people have problems with laws against love jihad,if it’s a love marriage and suppose even after finding true identities both are happy good for them but if a woman feels betrayed/cheated how will she seek justice? https://t.co/EFa4w1J8VP

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 9, 2020