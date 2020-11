Wazid Khan की पत्नी के आरोपों पर Kangana Ranaut ने दिया ऐसा रिएक्शन, PMO से पूछा सवाल

नई दिल्लीः बीते रविवार को कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने दिवंगत म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान (Wazid Khan) की पत्नी कमालरुख खान (Kamalrukh Khan) के समर्थन में ट्वीट किया था, जो अब वायरल हो रहा है.

धर्म-परिवर्तन के लिए कर रहे मजबूर

कमालरुख ने हाल में अपनी इंटर-कास्ट शादी को लेकर अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं. वह दावा कर रही हैं कि धर्म-परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए ससुराल वालों ने उसे तलाक तक की धमकी दी थी.

समर्थन में उतरीं कंगना

कमालरुख ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा है कि कैसे वाजिद खान की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वाले इस्लाम धर्म कबूल न करने के चलते उसका शोषण कर रहे हैं.

कंगना (Kangana Ranaut) ने कमालरुख के समर्थन में आते हुए बीते रविवार को ट्वीट किया था, ‘देश में पारसी सही में माइनोरिटी हैं. वह यहां हमलावरों की तरह नहीं आए थे. उन्होंने भारत माता के प्रेम का आग्रह किया था. इस छोटे समुदाय ने देश की सुंदरता और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी बड़ा योगदान दिया है.’

Reveals India’s own character as a mother, child who does most drama unfairly gets most attention and advantages. And the one who is worthy, sensitive most caring and deserving ends up being a nanny to the one who keeps throwing fits.... we need to introspect #anticonversionbill

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 29, 2020