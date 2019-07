कंगना की बहन रंगोली ने फिर छेड़ी सोशल मीडिया पर जंग! तापसी, अनुराग कश्यप भी चपेट में

नई दिल्ली: कंगना रनौत और राजकुमार राव स्टारर फिल्म 'जजमेंटल है क्या' का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हो गया है. सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ फिल्म के ट्रेलर की जमकर तारीफ हो रही है. आम लोगों के साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी फिल्म की तारीफ की है. लेकिन तारीफ करने से पहले इन सेलेब्स ने भी नहीं सोचा था कि उन्हें यह महंगा पड़ जाएगा. क्योंकि अपनी बहन की फिल्म के ट्रेलर की तारीफ पर भी रंगोली चंदेल ने लोगों को फटकार लगा दी है.

सबसे पहले रंगोली की नाराजगी का शिकार हुए वरुण धवन जिन्होंने ट्रेलर की तारीफ की और शेयर किया. लेकिन रंगोली को इसलिए गुस्सा आया कि उन्होंने कंगना का नाम नहीं लिया. यहां रंगोली ने वरुण का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, 'कंगना का भी नाम ले लेते सर, वो भी किसी की बच्ची है, उसने भी मेहनत की है.'

Kangana ka bhi naam likh dete sir!! Wo bhi kisi ko bachi hai usne bhi mehnat ki hai !!! @Varun_dvn https://t.co/OxRZARgsYZ — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 3, 2019

जिसका जवाब देते हुए वरुण ने एक बार कंगना की तारीफ भी साथ ही बताया कि उनकी पोस्ट में लिखे शब्द 'लीड कास्ट' में कंगना भी शामिल थीं.

Thank you sir https://t.co/QCvUiEg8PV — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 3, 2019

कुछ इसी तरह ट्रेलर की तारीफ करके तापसी पन्नू भी उलझ गई हैं. तापसी ने भी फिल्म की तारीफ की लेकिन उन्होंने कंगना का नाम नहीं लिया. बस फिर क्या था रंगोली ने तापसी को काफी खरी खोटी सुना डाली.

Kuch log Kangana ko copy kar ke he apni dukaan chalate hain, magar pls note, they never acknowledge her not even a mention of her name in praising the trailer, last I heard Taapsee ji said Kangana needs a double filter and Tapsee ji you need to stop being a sasti copy https://t.co/5eRioUxPic — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 3, 2019

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ तापसी के पक्ष में अनुराग कश्यप ने रंगोली को समझाइश दी और कहा कि उन्होंने दोनों एक्ट्रेस के साथ काम किया है दोनों अच्छी हैं तो रंगोली ने अपनी नाराजगी को अनुराग कश्यप पर ही निकालना शुरू कर दिया.

Sir you can see it’s not about mentioning Kangana so much, clearly lot of people I have thanked haven’t mentioned her, it’s just that I am tired of people taking digs at her, who is this Taapsee to claim that Kangana needs double filter....(contd) @anuragkashyap72 https://t.co/YRSd3MhcYH — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 4, 2019

(Contd)....so now I am here showing everyone mirror.... I know you are working with her but please don’t get desperate without understanding the real issue ... back off @anuragkashyap72 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 4, 2019

You @anuragkashyap72 have been calling Kangana last night and telling Taapsee is her fan, give me one media interaction where she said that, infact she always calls Kangana extremist, Kangana has opinions so what? Why call her filter and extremist....(contd) — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 4, 2019

(Contd)..Taapsee is a fan & loves to copy her yes we all are, who wouldn’t like to be like Kangana bt why attack her and take digs, yeh sab shanagiri nikalne keliye he toh main twitter pe ayi hun thank u very much magar sab ki pol khulegi koi nahin rok sakta @anuragkashyap72 — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) July 4, 2019

इस तरह से रंगोली ने अनुराग को तीन भागों में पोस्ट लिखकर फटकार लगा दी है. उन्होंने आगे कहा, "सर, इस मतलब कंगना का उल्लेख करने से नहीं है. साफ तौर पर ऐसे कई सारे लोगों का मैंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कंगना का जिक्र नहीं किया. यह सिर्फ इतना है कि लोग हमेशा उस पर बढ़-चढकर बोलते हैं और मैं इससे थक चुकी हूं. तापसी यह दावा करने वाली कौन होती है कि कंगना को डबल फिल्टर की जरूरत है. इसलिए अब मैं यहां सभी को आईना दिखाने के लिए हूं..मैं जानती हूं कि आप उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कृपया असली मुद्दे को समझे बिना निराश मत होइए."

