नेशनल अवॉर्ड्स में 'कांतारा' ने झटके 4 पुरस्कार, KGF के यश ने गर्व से सीना किया चौड़ा तो बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी ने भी किया रिएक्ट

70वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' का कमाल देखने को मिला. एक दो नहीं बल्कि अलग-अलग कैटगरी में 4 नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए. ऋषभ शेट्टी को तो इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का तो फिल्म को बेस्ट पॉपुलर मूवी का अवॉर्ड मिला. अब ऋषभ शेट्टी के इस अवॉर्ड को देख कन्नड़ स्टार्स में खुशी की लहर है. KGF स्टार ने एक्टर को बधाई दी तो खुद ऋषभ शेट्टी का रिएक्शन भी सामने आया है.

'कांतारा' ने नेशनल अवॉर्ड 2024 में एक दो नहीं बल्कि चार कैटगरी में अवॉर्ड्स जीते. बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कन्नड़ फिल्म और बेस्ट एक्शन डायरेक्शन (स्टंट कोरियोग्राफी) समेत चार अलग-अलग कैटगरी में 'कांतारा' ने बाजी मारी. कुल मिलाकर ये कन्नड़ सिनेमा की जीत थी.

Heartiest congratulations to all the winners of the National Awards.

A special shoutout to our very own @shetty_rishab , @VKiragandur , Prashanth Neel and the entire @hombalefilms team for the well-deserved recognition for Kantara and KGF 2. Here's to many more heights.

This is…

