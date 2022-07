Katrina Kaif ने पति के साथ Koffee With Karan में आने से किया इनकार, Vicky Kaushal इस स्टार के साथ पहुंचेंगे

Katrina Kaif REFUSED To Appear On The Show With Vicky Kaushal: 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) के 7वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण जौहर (Karan Johar) के शो में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने पति विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के साथ आने से इंकार कर दिया है. 7 जुलाई को 'कॉफी विद करण' के सीजन 7 की शुरुआत होने के बाद, होस्ट करण जौहर स्टूडियो में अपने चैट शो के एक नए एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रहे थे. जहां उनके शो के काउच पर दो मेहमान विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​थे.

कैटरीना और विक्की नहीं आ रहें साथ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण जौहर विक्की कौशल और उनकी नई दुल्हन कैटरीना कैफ को साथ में बुलाना चाहते थे. लेकिन कैटरीना ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. इसके बाद करण ने अपने पुराने स्टूडेंट सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​को विक्की कौशल के साथ शो में शिरकत करने के लिए बुलाया. हालांकि विक्की कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक-दूसरे को ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन दोनों साथ में आएंगे तो एपिसोड काफी दिलचस्प होगा.

कियारा का नाम लेकर सिद्धार्थ को चिढ़ाया

एपिसोड में विक्की कौशल से कैटरीना कैफ के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा गया साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का नाम लेकर चिढ़ाया गया. हालांकि सिद्धार्थ ने कियारा के बारे में ज्यादा बात नहीं की. खैर, बात करें दोनों के वर्कफ्रंट की तो अगली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा अजय देवगन (Ajay Devgn) के साथ फिल्म 'थैंक गॉड' में दिखाई देंगे. इसके अलावा उनके पास 'योद्धा' नाम की फिल्म भी है जिसमें सिद्धार्थ दिशा पाटनी (Disha Patani) के साथ नजर आएंगे. वहीं, विक्की कौशल जल्द ही शशांक खैतान की अगली फिल्म 'गोविंदा नाम मेरा' में भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar) और कियारा आडवाणी के साथ दिखाई देंगे.

