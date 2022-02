कैटरीना कैफ और सलमान खान को लगी चोट, तस्वीरें Leak!

नई दिल्ली: सलमान खान (Salman Khan) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की मच अवेटेड फिल्म 'टाइगर 3' (Tiger 3) की शूटिंग इन दिनों दिल्ली में चल रही है. इस बीच इन दोनों सितारों की सेट से तस्वीर लीक हो गई हैं जो कि वायरल हो रही हैं. इस तस्वीर में सलमान-कैटरीना बुरी हालत में दिखे.

'टाइगर 3' (Tiger 3) के सेट से जो तस्वीरें लीक हुई हैं उसमें कैटरीना कैफ और सलमान खान घायल नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे पर कई चोटें लगी हैं यहां तक कि सलमान खान (Salman Khan) के चेहरे से खून टपकता हुआ नजर आ रहा है.

ये तस्वीर 'टाइगर 3' के सेट की है जहां पर कैटरीना और सलमान स्टंट करते नजर आए. इन तस्वीरों में कैटरीना कॉम्बैट वेस्ट और जींस पहने दिख रही हैं तो वहीं सलमान खान टी-शर्ट के साथ ट्राउजर में नजर आए. इन दोनों को ऐसे देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी दर्शकों को एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा.

