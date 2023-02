Kiara Advani Sidharth Malhotra: जैसलमेर के किले में सात फेरे लेंगे सिद्धार्थ-कियारा, शादी से है Shah Rukh Khan का खास कनेक्शन!

Kiara-Sidharth Wedding Shah Rukh Khan Connection: बॉलीवुड एक्टर्स कियारा आडवाणी (Kiara Advani) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बज देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा और सिद्धार्थ (Kiara and Sidhath Marriage) की शादी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में होने जा रही है. कियारा-सिद्धार्थ (Kiara and Sidharth) के इस खास दिन में शामिल होने के लिए कई गेस्ट पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं. इसी बीच यह खबर सामने आ रही है कि सिद्धार्थ और कियारा की शादी में सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Ex Bodyguard) के एक्स बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी सूर्यगढ़ पैलेस में रहेगी.

Shah Rukh के एक्स बॉडीगार्ड को मिली सुरक्षा की जिम्मेदारी!

इंडिया दु़डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख खान के एक्स बॉडीगार्ड यासीन को कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी में सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा और सिद्धार्थ (Kiara Advani Marriage) की शादी के लिए जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 84 कमरे और 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां बुक कर ली गई हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ (Sidharth Malhoytra Wedding) और कियारा की शादी में बेहद करीबी लोगों को न्योता दिया गया है. वहीं मेहमान भी शादी के लिए 3 फरवरी तक जैसलमेर पहुंचना शुरू कर देंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा-सिद्धार्थ (Kiara Advani-Sidharth Malhotra Wedding) की शादी के फंक्शन्स 4 और 5 फरवरी को होंगे. जिसके बाद कपल 6 फरवरी को सात फेरे लेंगे.

