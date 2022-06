KK death Update: केके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान, मौत के मामले में कोलकाता पुलिस ने दर्ज किया केस

Injuries on KK Forehead and around his Mouth: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का कोलकाता में मंगलवार देर रात एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौड़ा पड़ने के बाद निधन हो गया. अब खबर है कि केके के सिर पर चोट के निशान मिले है, जिसके बाद इस मामले में कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि केके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं. हालांकि अभी पोस्टमार्टम के बाद ही निधन की असली वजह सामने आएगी.

सिर और मुंह के पास चोट के निशान

सूत्रों का कहना है कि केके (KK) दो चोटें आई हैं. एक चोट उनके माथे पर और दूसरी उनके मुंह के आसपास लगी है. पोस्टमॉर्टम के बाद चोटों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही डॉक्टर्स का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

कोलकाता पुलिस ने दर्ज किया केस

कोलकाता के न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में गायक केके (Singer KK) के निधन के बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ऑडिटोरियम में लोगों की संख्या से लिमिट से ज्यादा थी या नहीं. एसी काम कर रहे थे या नहीं. इसके अलावा पुलिस ऐसी परिस्थिति की भी जांच कर रही है, जिसके कारण केके परफॉर्मेंस के दौरान बीमार पड़ गए.

दोपहर 12 बजे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा शव

सिंगर केके (Singer KK) के पार्थिव शरीर को दोपहर 12 बजे प्राइवेट हॉस्पिटल से एसएसकेएम अस्पताल (SSKM Hospital) ले जाया जाएगा, जहां पोस्टमार्टम होगा. पोस्टमॉर्टम के बाद केके के सिर और मुंह पर लगी चोटों के बारे में और जानकारी मिल सकेगी.

मुंबई से कोलकाता पहुंच रहा केके का परिवार

सिंगर केके (Singer KK) के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. केके के निधन के बाद उनका परिवार मुंबई से कोलकाता पहुंच रहा है. उनकी पत्नी और बेटे को करीब सुबह 9 बजे कोलकाता पहुंचने की संभावना है.

