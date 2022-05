KRK on Taj Mahal: केआरके ने बीजेपी को घेरा, लालकिला को लेकर कह दी विवादित बात

KRK on Taj Mahal Controversy: देश में अगर कोई मुद्दा भड़का है तो भला कमाल आर खान यानी केआरके अपना पक्ष रखने से कैसे चूक सकते हैं. हाल ही में ताजमहल को लेकर काफी विवाद उठा है, जिसके बाद केआरके (KRK) ने भी अपनी तरफ से मुद्दे को हवा दे दी. कमाल आर खान द्वारा किए गए कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

केआरके का विवादित ट्वीट

ताजमहल विवाद पर कमाल आर खान (Kamaal R. Khan Tweet) के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर जंग सी छेड़ दी है. केआरके का कहना है कि ताजमहल को जल्द ही ध्वस्त करना चाहिए. केआरके ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर विश्व हिंदू परिषद कहे कि लाल किला भी एक मंदिर था. तो उन्हें बहुत खुशी होगी. केआरके के इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया है और बीजेपी ने उन्हें इस ट्वीट की एवज में घेर लिया है.

I will be very very happy if VHP says that #Redfort was also a temple. I will fully support #VHP on this. — KRK (@kamaalrkhan) May 8, 2022

बीजेपी पर साधा निशाना

दूसरे ट्वीट में केआरके (KRK) ने लिखा,'ताजमहल को गिराकर मंदिर बनाने के लिए विहिप इलाहाबाद हाईकोर्ट गया. बहुत खूब. मैं इस पर विहिप का पूरा समर्थन करता हूं. ये होना ही चाहिए और जल्दी होना चाहिए.' केआरके के इस ट्वीट पर लोग उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. हालांकि, केआरके यहीं नहीं रुके बल्कि एक और ट्वीट करते हुए एक्टर ने लिखा, 'आज अगर आप देश में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं तो BJP में शामिल हो जाएं और विपक्षी नेताओं को गाली देना शुरू कर दें. भाजपा आपको पुलिस कोर्ट से बचाने की गारंटी देगी और आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान करेगी.'

VHP has gone to Allahabad High Court to demolish #TajMahal to make a temple. Brilliant. I fully support #VHP on this. Ye Hona Hi Chahiye Aur Jald Hona Chahiye! — KRK (@kamaalrkhan) May 8, 2022

Today If You want to become very very important person in the country, then join #BJP and start abusing opposition leaders. BJP will give guarantee to save you from police court and provide you Y category security also. — KRK (@kamaalrkhan) May 8, 2022

ट्रोल होते रहते हैं केआरके

ऐसा पहली बार नहीं है कि कमाल आर खान (Kamaal R. Khan Film Review) ने कोई विवादित ट्वीट किया हो. कमाल खान अक्सर अपने ट्विटर पर जहर उगलते नजर आते हैं. यही नहीं, कमाल खान आए दिन रिलीज हुई फिल्मों का रिव्यू भी करते हैं, जिसमें वो शब्दों की मर्यादा रखे बगैर अपना फैसला सुनाते हैं. हालांकि, इसी चक्कर में कमाल खूब ट्रोल भी होते हैं.

