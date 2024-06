कंगना को थप्पड़ मारना गलत तो गरीब की बेटी को मारना सही कैसे? एक्टर ने दिखाया चंडीगढ़ एयरपोर्ट का दूसरा शॉकिंग वीडियो

एक्ट्रेस से सांसद कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी की घटना पर लगातार चर्चा हो रही है. कई सेलेब्स अब तक कंगना रनौत के सपोर्ट में भी उतर आए हैं. अब कमाल आर खान उर्फ केआरके ने इस घटना का दूसरा वीडियो शेयर किया है. जहां केआरके ने दावा किया है कि उनकी टीम के एक मेंबर ने एक्ट्रेस की असिस्टेंट पर हाथ उठाया. केआरके ने पूछा कि आखिर ये कितना सही है.

कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारी-भरकम जीत हासिल की. मंडी से 74 हजार वोटों से जीतकर आईं क्वीन एक्ट्रेस के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई. CISF की महिला जवान ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा. इसके बाद महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.

कंगना रनौत के सपोर्ट में उतरे सितारे

कंगना रनौत के सपोर्ट में अबतक शेखर सुमन, अनुपम खेर, रवीना टंडन से लेकर विवेक अग्निहोत्री आए. वहीं केआरके ने अब इस घटना से जुड़ा नया वीडियो शेयर किया. जहां उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट भी किया है.

If CISF girl is wrong for hitting Kangana, then how Kangana’s side Kick is not wrong for hitting poor lady (Kangana assistant) in front of all? Only Kangana deserves respect? A Poor doesn’t deserve? @CISFHQrs @DgpChdPolice pic.twitter.com/qe6EOo1xHd

— KRK (@kamaalrkhan) June 6, 2024