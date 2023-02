Malaika Arjun Wedding: इस खास जगह पर सगाई करने वाले हैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा, जल्द रचाएंगे शादी!

ट्वीट ने मचाया बवाल

दरअसल, ट्रेड एक्सपर्ट उमैर संधु ने सोशल मीडिया पर इन दोनों कपल को लेकर एक ट्वीट किया. इस ट्वीट में लिखा - ब्रेकिंग न्यूज...मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर अगले हफ्ते पेरिस में सगाई करने वाले हैं. उमैर ने इस पोस्ट के साथ मलाइका और अर्जुन की एक रोमांटिक फोटो भी शेयर की है. इस ट्वीट के बाद से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और लगातार कमेंट कर इस कपल को बधाई दे रहे हैं.

Breaking news: #MalaikaArora & #ArjunKapoor will get engaged next week in Paris !!! pic.twitter.com/jBOY0bJ0OA

— Umair Sandhu (@UmairSandu) February 20, 2023