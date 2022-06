Mandana Karimi Video: इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बुर्का पहनकर किया ऐसा काम, लोगों ने दी अनफॉलो करने की धमकी

Mandana Karimi Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाना करीमी (Mandana Karimi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक्ट्रेस डांस करती नजर आ रही हैं, वो भी बुर्का पहनकर. अब एक्ट्रेस के इस कारस्तानी पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे. इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर लोग खरी-खोटी सुना रहे हैं.

मंदाना वीडियो को लेकर हुईं ट्रोल

मंदाना करीमी (Mandana Karimi) ने हाल ही में एक स्टोर में बुर्का पहनकर जमकर हॉट मूव्स दिखाए हैं . जिस वजह से लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है. कई लोगों ने मंदाना को 'हिजाब का अनादर' करने वाला तक बता दिया है. मंदाना ने ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि तुर्की के इस्तांबुल में एक स्टोर में काले रंग के बुर्का में 'द बीटनट्स शाकाबूम' पर वो डांस कर रही हैं. इस वीडियो पर उन्होंने कैप्शन दिया, 'काश हिजाब के साथ शूटिंग करना इस बीटीएस जितना आसान होता ... NO HATES just bunch of people making a film.'

'लॉक अप' में लिया था हिस्सा

आपको बता दें कि पिछले दिनों मंदाना करीमी (Mandana Karimi) रिएलिटी शो 'लॉक अप' में भी नजर आई थीं. इस दौरान उन्होंने अपना गेम काफी मजबूती के साथ खेला था. उन्होंने इस शो में अपने जिंदगी से जुड़े कई राज भी खोले थे. एक्ट्रेस ने बताया था कि मंदाना का अफेयर एक जाने-माने डायरेक्टर के साथ हो गया था. उन्होंने कहा था कि कुछ महीनों में उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था और उसने उनके साथ घर बसाने की योजना बनाई लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने एक्स से तलाक का इंतजार कर रही थी.

करवा चुकी हैं गर्भपात

मंदाना (Mandana Karimi) ने यह बताया था कि वह गर्भवती हुई थीं और जब उन्हें इस वास्तविकता के बारे में पता चला तो वह पीछे हट गया. उसने मेरी सहेली से गर्भपात के लिए राजी करने के लिए भी कहा. वह कई कारण बताता रहा और बच्चे की देखभाल करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मजबूत होना पड़ा और गर्भपात से गुजरना पड़ा.

यह भी पढ़ें- Shanaya Kapoor Photos: सोफे पर लेटकर कपूर खानदान की बेटी ने दिए ऐसे-ऐसे पोज, इंटरनेट पर मचा तहलका!

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक करें Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें