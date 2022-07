Manushi Chhillar: छोटे बाल, पैंट-शर्ट...लहंगा छोड़ रानी संयोगिता ने फिल्म के लिए बदला अपना लुक, सुपर फ्लॉप के बाद भी हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट

Manushi Chhillar to be seen in Tehran with John Abraham: पूर्व विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज सम्राट पृथ्वीराज से किया था जिसमें वो रानी संयोगिता के किरदार में नजर आई थीं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जैसे बड़े हीरो के साथ पहली ही फिल्म का मिलना वाकई गुड लक की बात होती है. हालांकि फिल्म इतने बड़े स्टार होने के बावजूद फ्लॉप रही थी. जिसका ठीकरा अक्षय कुमार के सिर पर ही फोड़ा गया. लेकिन पहली ही फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बावजूद मानुषी छिल्लर को एक और बड़ी फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन कर लिया गया है.

तेहरान में नजर आएंगी मानुषी छिल्लर

एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर अब जॉन अब्राहम के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई दिखेंगी. ये एक एक्शन ड्रामा है जिसका पहली झलक कई महीने पहले शेयर की गई थी. जॉन अब्राहम का नाम लीड रोल में फाइनल होने के बाद फीमेल लीड स्टार का नाम भी तय कर लिया गया है. तेहरान एक्शन से भरपूर फिल्म है लिहाजा इसमें मानुषी भी धमाकेदार एक्शन करती हुईं नजर आ सकती हैं. फिल्म में उनका लुक कैसा होगा ये भी रिवील कर दिया गया है. मानुषी काफी अलग अंदाज में नजर आएंगी. पैंट शर्ट पहने और छोटे बालो में नजर आईं मानुषी काफी डिफरेंट लग रही हैं.

2017 में मिस वर्ल्ड बनकर मानुषी छिल्लर ने इतिहास रच दिया था. ये ब्यूटी पीजेंट जीतने से पहले मानुषी मॉडल थीं वहीं विश्व सुंदरी बनने के बाद उन्होंने पहली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज साइन की थी जिसमें खिलाड़ी अक्षय कुमार ने टाइटल रोल प्ले किया था. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा भी बरपा. इस फिल्म के ना चलने का कारण अक्षय कुमार को बताया गया था कहा गया कि फिल्म के प्रति जो डेडिकेशन चाहिए था वो अक्षय ने नहीं दिखाया. नतीजा फिल्म फ्लॉप हो गई. इसे लेकर मानुषी को भी काफी ट्रोल किया गया था.

