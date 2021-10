Aryan Khan के सपोर्ट में Mika Singh, स्टारकिड्स पर कह दी ऐसी बात; टेंशन में आ जाएंगे मां-बाप

नई दिल्ली: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान का नाम जबसे ड्रग्स केस में सामने आया है, तब से कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो कुछ उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं. आर्यन खान (Aryan Khan) के सपोर्ट में मीका सिंह (Mika Singh) भी उतर आए हैं. उन्होंने ट्वीट कर फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) की बात को सही ठहराया है और आर्यन के पक्ष में अपनी बातें रखी हैं.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान बीते कई दिनों से जेल में बंद हैं. 2 अक्टूबर को एनसीबी के द्वारा मुंबई की एक रेव पार्टी में दबिश दी गई. जिसमें आर्यन खान (Aryan Khan) समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इन सभी के ऊपर ड्रग्स लेने और साथ में रखने का आरोप लगा है. जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने शाहरुख और उनके बेटे का समर्थन किया. तो वहीं कई ऐसे लोग जो शाहरुख खान के बेहद खास रहे हैं, उन्होंने इस मामले पर चुप्पी साधी हुई है. ऐसे में अब मशहूर बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा है.

मीका सिंह (Mika Singh) ने संजय गुप्ता के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. वो सभी ड्रामा देख रहे है और एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं. मैं शाहरुख खान के साथ हूं. आर्यन खान को जमानत मिल जानी चाहिए. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में सबके बच्चे एक बार अंदर जाएंगे, तब जाके ये एकता दिखाएंगे.'

You are absolutely right brother, they all are watching the drama and cannot say even a single word. I’m with @iamsrk . #AryanKhan should be given bail. I think industry mein sabke bache ek baar andar jaayenge, tab jaake yeh unity dikhanyenge. https://t.co/DRYyyTxCkE

बता दें कि फिल्म मेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में हजारों को रोजगार दिया है और दे रहे हैं. फिल्म इंडस्ट्री के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं. संकट की इस घड़ी में फिल्म इंडस्ट्री की सोची-समझी चुप्पी और कुछ नहीं, शर्मसार करने वाली है. दूसरे ट्वीट में संजय ने लिखा- आज उसका बेटा है. कल मेरा या तुम्हारा होगा. तब भी इसी बुजदिली से चुप रहोगे?'

Shahrukh Khan has and continues to give jobs and livelihoods to thousands in the film industry.

He has always stood up for every cause for the film industry.

And the astute silence of the same film industry in his moment of crisis is nothing short of SHAMEFUL.

