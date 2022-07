नो मेकअप लुक और बालों में तेल लगाकर घर से निकलीं Mira Rajput, बोले यूजर्स- ये कौन है?

Mira Rajput No Make up Look: बॉलीवुड सेलेब्स को लेकर लोगों में एक अलग ही राय है. वो सेलेब्स को पूरी तरह बने-ठने और तैयार हुए ही देखना पसंद करते हैं. ऐसे में जब भी सेलेब्स बिना तैयार हुए घर से निकलते हैं तो वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) की पत्नी मीरा राजपूत (Mira Rajput) के साथ जो शुक्रवार को नो मेकअप लुक और बालों में ढेर सारी चंपी किए हुए नजर आईं. जैसे ही लोगों ने मीरा को ऐसे देखा तो उन्होंने ना सिर्फ उन्हें पहचानने से इंकार कर दिया बल्कि लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

सिंपल सूटट और नो मेकअप लुक में दिखीं मीरा

मीरा राजपूत हाल ही में यूरोप में फैमिली संग छुट्टियां मनाकर वापस लौटी हैं. शुक्रवार को उन्हें मुंबई में स्पॉट किया गया लेकिन उनका लुक चर्चा में आ गया. बेहद ही सिंपल ऑफ व्हाइट सूट सलवार, बालों में लगा ढेर सारा तेल और चेहरे पर बिना मेकअप के नजर आईं मीरा को देखकर लोग हैरान रह गए. जैसे ही सोशल मीडिया पर मीरा की ये वीडियो छाई तो इसे वायरल होते भी देर ना लगी.

सोशल मीडिया यूजर्स अब इस वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं. कोई पूछ रहा है कि ये कौन हैं कोई उनके नो मेकअप लुक पर कमेंट कर रहा है. कोई मीरा को सिंपल दिल्ली गर्ल कह रहा है तो किसी ने लिखा कि डिजाइनर कपड़े और मेकअप क्या–क्या कर सकता है.

स्विटजरलैंड में मनाई शादी की सालगिरह

इसी महीने मीरा और शाहिद ने शादी के 7 साल पूरे किए. इस खास मौके पर मीरा राजपूत और शाहिद कपूर बच्चों के साथ स्विटजरलैंड पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के इस खास पल को और भी खास बना दिया. अपने वेकेशन की कई तस्वीरें मीरा और शाहिद ने शेयर की थी. वहीं अब वो वापस लौटने के बाद नो मेकअप लुक में नजर आई.

