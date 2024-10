Maharashtra Chunav: बंटेंगे तो कटेंगे... इस नारे के साथ मुंबई में लगे CM योगी के पोस्टर, क्या है प्लान

CM Yogi Adityanath Poster in Mumbai: हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले नारे की गूंज सुनाई दे रही है. चुनावों से पहले मुंबई के कई इलाकों में योगी की फोटो के साथ 'बंटेंगे तो कटेंगे' नारे वाले पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो और उनका संदेश लिखा हुआ है. बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के दौरान ये नारा दिया था. तब उन्होंने कहा था, 'बंटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे.'

मुंबई में किसने लगवाए 'कटेंगे तो बंटेगे' वाले पोस्टर?

महाराष्ट्र चुनाव के बीच मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ 'बंटेंगे तो कटेंगे' नारे वाले पोस्टर को विश्वबंधु राय नाम के शख्स के द्वारा लगाया गया है. बताया जा रहा है कि विश्वबंधु राय BJP समर्थक है. हालांकि, अभी तक बीजेपी की ओर से इस पोस्टर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. दरअसल, हरियाण विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाले नारे ने कमाल किया था और पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, अब चुनावों से पहले ये नारा महाराष्ट्र की सियासत की केंद्र में पहुंच गया है.

इसके पीछे मूल भावना, दोबारा बंटवारा न हो: नकवी

सीएम योगी आदित्यनाथ और 'बंटेंगे तो काटेंगे' वाले पोस्टर पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'जब भारत को आजादी मिली तो विभाजन हुआ. उसके बाद लोगों ने विभाजन की भयावहता देखी. यही (बटेंगे तो काटेंगे) निष्कर्ष है और इस भावना के पीछे मूल भावना है कि ऐसा दोबारा न हो.'

#WATCH | On posters of UP CM Yogi Adityanath along with his statement, 'Batenge toh Katenge', BJP leader Mukhtar Abbas Naqvi says, "...When India attained Independence, partition occurred. After that, people saw the horrors of partition. This ('Batenge toh Katenge') is the… pic.twitter.com/FdiTC6Ew2p

— ANI (@ANI) October 22, 2024