Mithun Chakraborty Hospitalised: धर्मेंद्र के बाद अब अस्पताल में भर्ती हुए मिथुन चक्रवर्ती, तस्वीर देख घबराए फैंस!

Mithun Chakraborty Hospitalised: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के हॉस्पिलाइज होने की खबर ने फैंस को हिला कर रख दिया था और अब एक और दिग्गज कलाकार के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आ रही है. दरअसल, इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) अस्पताल के बिस्तर में नजर आ रहे हैं. इस फोटो के सामने आने के बाद फैंस मिथुन की अच्छी सेहत की कामनाएं कर रहे हैं.

बीते दिनों चौका देने वाली खबर सामने आई थी कि बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) अस्पताल में भर्ती हैं. लेकिन बाद में यह पता चल गया था कि धर्मेंद्र को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. धर्मेंद्र की तबीयत एकदम सही है और वह अपने घर वापस आ गए हैं. लेकिन आज बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है जिसमें वह अस्पताल में नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर देखने के बाद मिथुन चक्रवर्ती के फैंस उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें देखा जा सकता है कि मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) बेड पर बेसुध हो कर लेटे हुए हैं. मिथुन चक्रवर्ती की वायरल तस्वीर को लेकर उनके हेल्थ से जुड़ी कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी, जिसपर विराम लगाते हुए उनके बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने उनके बारे में जानकारी दी है. एक्टर के बेटे ने बताया कि मिथुन चक्रवर्ती को किडनी में स्टोन की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था.

#Mithunchakraborty Dada you are pride of Kolkata.Your honesty & dedication will be remembered to every corner of earth. " JIMMY " Get well soon.

