Mimi Chakraborty ने ड्रग्स जांच पर कसा तंज, अभिनेत्रियों पर लग रहे आरोपों पर किया ट्वीट

नई दिल्लीः अभिनेत्री से नेता बनीं मिमी चक्रवर्ती (Mimi Chakraborty) ने बीते मंगलवार को बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर अपनी राय पेश की थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच कर रही है. एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान सहित कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को समन भेजा है.

सांसद ने ड्रग्स जांच पर उठाए सवाल

सांसद मिमी चक्रवर्ती ने सिर्फ अभिनेत्रियों को ड्रग्स के मामले में समन भेजे जाने पर अब व्यंग भरी टिप्पणी की है. वह पूछ रही हैं कि जांच एजेंसी ड्रग्स मामले में पुरुषप्रधान समाज की महिलाओं का ही नाम क्यों ले रही है, जबकि पुरुष अभिनेताओं का इसमें कोई उल्लेख तक नहीं हो रहा है. उन्होंने लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष सिर्फ खाना बनाने, साफ-सफाई करने और अपने साथी के लिए प्रार्थना करने के लिए हैं.'

Yes patriarchy Women in bollywood go for Hash nd drugs or whatever nd men in bollywood cook nd clean nd pray for their better half wit joined hands nd tears in eye “Bhagwan unki raksha karna”

— Mimssi (@mimichakraborty) September 24, 2020