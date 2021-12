आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

नई दिल्ली: मुंबई ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) मामले में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है. अब आर्यन खान (Aryan Khan) को हर शुक्रवार एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दी गई है. इस संबंध में आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

मुंबई ड्रग्स मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को राहत दी है. आर्यन खान 28 अक्टूबर को जमानत पर रिहा हुए थे. इसके बाद, आर्यन खान को जमानत की शर्त के रूप में हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में रिपोर्ट करना जरूरी था. अब, मुंबई उच्च न्यायालय ने आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होने से छूट दी है. आपको बता दें, इस संबंध में आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.

[Cruise Ship Drug Case]#BombayHighCourt to shortly hear #AryanKhan's petition seeking modification of his bail condition to appear before the #NarcoticsControlBureau every Friday. pic.twitter.com/TnlK8a1dy5

— Live Law (@LiveLawIndia) December 15, 2021