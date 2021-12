परिणीति ने पहनी इतनी टाइट ड्रेस कि पीछे से खुल गई सिलाई, कैमरे के सामने हुईं शर्मिंदा

नई दिल्ली: परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) एक बेहद फेमस एक्ट्रेस हैं. उनकी हर फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. परिणीति एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ फैशन डीवा भी हैं. वो आए दिन लोगों के लिए फैशन गोल्स सेट करती नजर आती हैं. लेकिन कभी-कभार वो उप्स मोमेंट की भी शिकार हो जाती हैं. एक बार तो ट्रेंडी दिखने के चक्कर में एक्ट्रेस ने ऐसी ड्रेस पहन ली कि वो फटने लगी.

परिणीति की ड्रेस

परिणीति (Parineeti Chopra) एक इवेंट में पहुंचीं तो उन्होंने रेड कलर की वन पीस टाइट फिटेड ड्रेस पहनी हुई थीं. इस ड्रेस में परिणीति चोपड़ा कमाल की लग रही थीं, लेकिन वो इस ड्रेस में उप्स मोमेंट की भी शिकार हो गईं. एक्ट्रेस की ये ड्रेस इतनी ज्यादा टाइट थी कि उसकी सिलाई ही उधड़ने लगी और उनका ये उप्स मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. परिणीति की ये फोटो जिसने भी देखी वो दंग रह गया.

पीछे से खुली ड्रेस

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) को जब अपनी इस ड्रेस के बारे में पता चला कि बैक से उनका आउटफिट हल्का-सा फट गया है, तो वह तुरंत वहां से निकल गईं. उनको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी ड्रेस जिप से नीचे की तरफ से उधड़ रही है मतलब उसकी सिलाई टूट रही है. एक्ट्रेस ने मौके की नजाकत को समझते हुए वहां से निकलना ही बेहतर समझा.

परिणीति का टीवी डेब्यू

आपको बता दें, 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' (The Girl On The Train), 'सानिया' (sania), 'संदीप और पिंकी फरार' (Sandeep Aur Pinky Faraar) जैसी फिल्मों में इस साल नजर आईं परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अब टीवी में डेब्यू करने जा रही हैं. वह जल्द ही करण जौहर (Karan Johar) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty ) के साथ एक शो में नजर आएंगी.

परिणीति का करियर

परिणीति चोपड़ा ने 'लेडीज़ वर्सेज रिक्की बहल' से 2011 में बॉलीवुड फिल्मों से डेब्यू किया. इसमें उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. बता दें कि टीवी शो के अलावा अभी वह फिल्म 'ऊंचाई' (Uunchai) में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर और बोमन ईरानी के साथ दिखेंगी. इसके अलावा रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' (Animal) में भी नजर आएंगी. वैसे परिणीति पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं हैं, जो टीवी शो करने जा रही हैं. इसके पहले शिल्पा शेट्टी, सलमान खान, किरण खेर, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी बड़े-बड़े टीवी शो में नजर आ चुके हैं.

