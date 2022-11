Nana Patekar Son: नाना पाटेकर और उनके बेटे की शक्ल-अक्ल बिल्कुल सेम-टू-सेम, फिल्मों में एक्टिंग नहीं बल्कि करते हैं ये काम

Nana Patekar and Malhar Patekar Photos Viral: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर (Nana Patekar) ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर सालों तक राज किया है. नाना पाटेकर के डायलॉग्स पर लोग सिनेमाघरों में खड़े होकर तालियां पीटा करते थे. नाना पाटेकर (Nana Patekar Movies) सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक राइटर और फिल्म निर्माता भी हैं. उन्हें कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कार और फिल्मफेयर पुरुस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. नाना पाटेकर (Nana Patekar Awards) को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. टैलेंटेड नाना पाटेकर का एक बेटा भी है, जो उन्हीं की कॉर्बन कॉपी है.

नाना पाटेकर के बेटे का नाम

नाना पाटेकर (Nana Patekar Son Name) के बेटे का नाम मल्हार पाटेकर है. मल्हार पाटेकर (Malhar Patekar) का लुक बिल्कुल उनके पिता नाना पाटेकर जैसा है. अगर कोई दूर से देखे तो एक बार को चकमा ही खा जाए. नाना पाटेकर (Nana Patekar and his Family) और उनके परिवार का जीवन बहुत साधारण रहा है. नाना के बेटे मल्हार ने अपने पिता के नक्शे-कदम पर ही रहने का फैसला किया है. यही कारण है कि वह लाइमलाइट से दूर रहते हैं.

नाना पाटेकर (Nana Patekar Movies) के बेटे को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक है. वह सबसे पहले प्रकाश झा (Prakash Jha) की फिल्म में काम करने ही वाले थे कि उसी दौरान उनके पिता और प्रकाश झा के संबंध खराब हो गए. मल्हार के हाथ से वह फिल्म तो चली गई, इसके बाद मल्हार ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 में काम किया था.

खुद का है प्रोडक्शन हाउस

नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर (Malhra Patekar Photos) चाहते तो वह एक्टिंग की राह चुन सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वह फिल्मों में निर्माता-निर्देशक तौर पर बने रहे. नाना पाटेकर (Nana Patekar) के बेटे मल्हार पाटेकर का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, जिसे उन्होंने अपने पिता के नाम पर शुरू किया था. प्रोडक्शन हाउस का नाम है, नाना साहब प्रोडक्शन हाउस.

बता दें, नाना पाटेकर (Nana Patekar) और उनकी पत्नी नीलाकांति बिना तलाक के अलग रहते हैं. नाना पाटेकर (Nana Patekar) और नीलाकांति के दूसरे बेटे मल्हार हैं, उनके पहले बेटे की मौत हो गई थी. जिसके बाद से ही नाना पाटेकर और नीलाकांति अलग-अलग रहने लगे थे.

