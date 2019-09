नई दिल्‍ली: एक्‍ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और भूमि पेडणेकर (Bhumi Pednekar) अपनी आने वाली फिल्‍म 'सांड की आंख' (Saand Ki Aankh) में 60 साल की ऐसी महिला के किरदार में नजर आने वाली हैं जो शार्पशूटर हैं. दो दिन पहले ही इस फिल्‍म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें इस फिल्‍म की कहानी की तो तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्‍म में 60 साल की महिलाओं के किरदार के लिए दो यंग एक्‍ट्रेस को चुनना और उन्‍हें मेकअप से बूढ़ा बनाने की काफी आलोचना भी हो रही है. कई लोग को सोशल मीडिया पर मेकअप के जरिए जबरदस्‍ती बूढ़ी लगती तापसी और भूमि पसंद नहीं आ रही हैं. वहीं एक्‍ट्रेस नीना गुप्‍ता (Neena Gupta) का भी यही मानना है कि इस किरदार के लिए इसी उम्र की एक्‍टर्स को लिया जाता तो और भी अच्‍छा लगता.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट किया, 'मुझे भूमि पेडणेकर और तापसी पन्नू पसंद हैं, लेकिन अगर यह किरदार में कोई ज्‍यादा उम्र की एक्‍ट्रेस चुनी जातीं तो ज्‍यादा अच्‍छा होता. सोचिए अगर नीना गुप्‍ता और शबाना आजमी या जया बच्‍चन होती तो..?' इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए नीना गुप्‍ता ने भी अपनी रजामंदी जतायी और लिखा, 'हां, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचा रही थी. हमारी उम्र के रोल तो कम से कम हमसे करा लो भाई.'

Yes i was just thinking about this hamari umar ke role toe kamsekam humse kara lo bhai https://t.co/6Fmrxn0HbE

हालांकि अपने इस ट्वीट के बाद नीना गुप्‍ता ने फिर से एक ट्वीट कर फिल्‍म के ट्रेलर और दोनों एक्‍ट्रेस की तारीफ की.

I liked the trailer, #SaandKiAankh and I have great respect for both the actors @bhumipednekar @taapsee chalo lets wish the film good luck also to #AnuragKashyap who I am very fond of, chalo apna time ayega

— Neena Gupta (@Neenagupta001) September 24, 2019