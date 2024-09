सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहुंचीं नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल, ‘कंधार हाईजैक’ विवाद पर बोलीं- 'भावनाओं को देखेंगे...'

Netflix Content Head Monika Shergill Reach Ministry: अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'आईसी 814: द कंधार हाईजैक' 29 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई थी. इसके स्ट्रीम होते ही सोशल मीडिया पर डायरेक्टर से लेकर सीरीज को कई तरह के विवादों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोग सीरीज में आतंकियों के बदले नाम को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. लोगों का मानना है कि असल घटना पर आधारित सीरीज में आतंकियों के नाम हिंदू बताए गए हैं, जबकि सभी मुस्लिम थे.

सीरीज पर बढ़ते विवाद को देखते हुए बीते दिन सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को तलब किया और साथ ही उन्होंने वेब सीरीज से जुड़े विवादित तथ्यों पर स्पष्टीकरण भी मांगा है. वहीं, अब खबर आ रही है कि नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल मंत्रालय पहुंच चुकी हैं. जहां वो मंत्रालय सचिव से मिलेंगी. ये मुलाकात 'आईसी-814: द कंधार हाईजैक' सीरीज को लेकर उठे विवाद को लेकर हो रही है, जिसको सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है. सीरीज में पांच आंतकी दिखाए गए हैं और सभी के नाम बदले हुए हैं.

Netflix Series 'IC814' row | Netflix has provided an assurance to conduct a content review and guarantee that all future content on their platform will be sensitive to and in accordance with the nation's sentiments: Government Sources

