Entertainment News: Corona संकट में मदद के ऐलान बाद, वायरल हुआ Salman Khan की दरियादिली ये VIDEO

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ जारी जंग में बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान (Salman Khan) भी उतर आए हैं. देश पर आए कोरोना संकट के बीच वह दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा काम करने की तैयारी में हैं. दबंग खान ने 25 हजार दिहाड़ी मजदूरों की अकाउंट डीटेल्स मांगी है. देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के पहले से ही, 19 मार्च से बॉलीवुड में किसी भी हिंदी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है. ऐसे में फिल्मों, टीवी सीरियल्स, विज्ञापनों और वेब शोज़ की शूटिंग से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों पर दो वक्त की रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है. लेकिन अब इस मुश्किल पल में सलमान खान ने इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है.

जानकारी के अनुसार सलमान खान (Salman Khan) ने इंडस्ट्री की मातृ संस्था फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) को फोन कर 25000 दिहाड़ी मजदूरों के बैंक खातों की जानकारी मांगी है ताकि उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके. इस खबर से यह साफ हो गया है कि अब सलमान खान मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं. इसी बीच सलमान खान का एक और पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जो साबित करता है कि वह मन के कितने धनी व्यक्ति है. वीडियो एक ऐसी इवेंट का है जिसमें उन्होंने दान देने के बारे में अपने विचारों को रखा है. वीडियो में उन्होंने कहा है कि, किसी व्यक्ति को पैसा देने से अच्छा है की उस पैसे को डॉक्टरों, अस्पतालों को देना चाहिए या बच्चों की शिक्षा के लिए देना चाहिए. जिससे आप खुद जाकर यह पता कर सके कि आप के द्वारा दी हुई राशी का सही इस्तमाल हो रहा है या नहीं.

"Rather than going & giving money to a place where u don't know how it will be utilised,it's better to make direct charity like funding a child's education or healthcare. u can see the results urself"-@BeingSalmanKhan #SalmanKhan#WednesdayWisdom #WednesdayMotivation#BeingHuman pic.twitter.com/EbHJl8UxSq

— Sardar Singh (@iSKsCombat_) April 1, 2020