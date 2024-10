नए विवाद में फंसी आलिया भट्ट की 'जिगरा', नॉर्थईस्ट एक्टर बिजॉय ने भेदभाव का लगाया आरोप, बोले- हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं

Jigra Film New Controversy: आलिया भट्ट की 'जिगरा' (Jigra) फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है. पहले सोशल मीडिया पर दिव्या खोसला कुमार फिल्म के कलेक्शन को फेक बताया, जिसके बाद उनकी और करण जौहर की तू-तू-मैं-मैं शुरू हो गई. वहीं अब ये फिल्म एक नए विवाद में आ गई है. बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके नॉर्थईस्ट एक्टर बिजॉय थंगजाम ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और बताया कि इस फिल्म की टीम के साथ उनका एक्सपीरियंस बेहद खराब रहा.

साल 2023 में किया गया था अप्रोच

बिजॉय ने कहा- 'मेरा दिव्या खोसला और करण जौहर की बहस में कुछ नहीं कहना है. लेकिन मुझे लगता है मुझे अपनी बात रखने का ये सही वक्त है. साल 2023 में मुझे इस फिल्म के कास्टिंग टीम ने ऑडिशन के लिए अप्रोच किया था. मैंने अपने 4 टेप भेज दिए थे. लेकिन नवंबर के आखिर में उन्होंने कहा कि ये शूट दिसंबर में होगा. लेकिन उन्होंने मुझे शूट की कोई डेट नहीं दी. लेकिन शूटिंग के लिए पूरा दिसंबर महीना बुक कर लिया. मुझे लगा कि मुझे तैयार रहना होगा वो कभी भी शूट के लिए फोन कर सकते हैं. लेकिन इसकी वजह से मेरे हाथ से कई प्रोजेक्ट निकल गए.'

बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट, बॉडीगार्ड शेरा बोला- साथ रहता हूं, मुझे भी रिस्क है

I’m not writing this with any agenda or accusations. I just want to share the reality of how actors like me from the Northeast are often treated by big production houses. Hopefully, this sheds some light on what we face. #Jigra #JigraMovie #AliaBhatt #DivyaKhosla #VasanBala pic.twitter.com/zZBZjxOz6k

— Bijou ThaangJam (@BijouThaangjam) October 13, 2024