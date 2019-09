Birthday पर पापा महेश भट्ट ने दी आलिया भट्ट को नसीहत, 'दूसरों को सुनती हो इसलिए दुखी हो..'

नई दिल्‍ली: बॉलीवुड को 'सारांश', 'अर्थ', 'सड़क' जैसी कई बेहतरीन फिल्‍में देने वाले निर्देशक महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) आप (20 सितंबर) पूरे 71 साल के हो गए हैं. उनके जन्‍मदिन पर उन्‍हें उनके फैंस खूब दुआएं दे रहे हैं. इस मौके पर उनकी बेटी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने भी पापा को अपनी एक पुरानी बचपन की तस्‍वीर के साथ जन्‍मदिन की बधाई दी है. लेकिन खुद को बेटी से मिली बधाई पर पापा महेश भट्ट ने उन्‍हें पलट पर एक समझदार सलाह दी है. महेश भट्ट की मानें तो आलिया भट्ट दूसरों की सुनती हैं और इसलिए जीवन में दुखी होती हैं. इसलिए पापा ने अपनी बिटिया की इसी आदत को बदलने की बात कही है.

आलिया भट्ट ने पापा को जन्‍मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया, 'पापा.. आपको 26 सालों से जानना मेरे लिए शानदार है.. आप एक अच्‍छे इंसान हैं, शायद सबसे अच्‍छे.. और अक्‍लमंद भी.. आप बहुत मजाकिया भी हैं और क्‍या मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि आप सुपर टैलेंटेड भी हैं? हैप्‍पी बर्थ डे डेडी.. आपके जैसा कोई नहीं है.'

Hey pops. It’s been great knowing you for the last 26 years.. you’re a good guy. Probably the best.. also the wisest.. also you’re very funny.. did I tell you I think you’re super talented too?

Happy Birthday Daddy There is NO ONE like you..I love yo @MaheshNBhatt pic.twitter.com/oAb2eHDqrf

